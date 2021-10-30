السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«حماية المنافسة»: إجراءات قانونية ضد 13 شركة امتنعت عن تقديم البيانات

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إثبات المخالفة على 13 شركة لامتناعها عن تقديم البيانات والمستندات اللازمة للجهاز فى المواعيد التى حددها لممارسة اختصاصاته في فحص بعض القضايا محل الدراسة.

وتبين أثناء قيام الفرق الفنية بمباشرة عملها فى فحص بعض الشكاوى والدراسات في القطاع الطبي وقطاع السياحة امتناع عدد من الشركات عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأكد الجهاز  على أنه قد أمهل تلك الشركات العديد من الفرص والفترات الزمنية الكافية لتقديم البيانات إلا أنهم قد امتنعوا على الرغم من إعلانهم قانونًا بذلك وهو ما يؤكد تعمدهم ارتكاب تلك المخالفة.

وتأتي أهمية التعاون مع الجهاز فى إمداده بالبيانات اللازمة في سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز ، فضلا عن أنه يجنب تلك الأشخاص المخالفة التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه كغرامة.

وعلى صعيد آخر، فإن تجميع البيانات من قبل الجهاز يأتي في إطار اختصاصه بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

ويؤكد الجهاز على أنه حريص على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.

حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية القطاع الطبي الشركات الممارسات الاحتكارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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