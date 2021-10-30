السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

«بايدن» يشيد بطلب رئيس كوريا الجنوبية من بابا الفاتيكان زيارة بيونج يانج

بايدن
بايدن

ذكرت الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي-إن"، أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، بطلبه من البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، زيارة كوريا الشمالية لجلب السلام إلى شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، "بارك كيونغ-مي" - حسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية في نسختها الإنجليزية - إلى أن "بايدن"، رد على "مون" قائلًا إن "عرض الزيارة الباباوية إلى كوريا الشمالية هو نبأ جيد"، مؤكدًا أن "مون" يحرز تقدمًا في محاولات جلب السلام إلى شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت المتحدثة، أن ذلك التبادل بين الزعيمين جاء خلال اجتماع غير رسمي بين "بايدن"، و"مون"، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في روما.

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