السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط: تطعيم 74% من العاملين باللقاح المضاد لكورونا

مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط

ترأس الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اجتماع مجلس الجامعة المنعقدة عن شهر أكتوبر 2021 وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وأعضاء المجلس لمختلف القطاعات الدكتور شحاتة غريب ، والدكتور أحمد المنشاوى والدكتور مها كامل غانم وعمداء كليات الجامعة العملية والنظرية وكذلك الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.
وأستهل الدكتور طارق الجمال أعمال الجلسة بالترحيب بالدكتورة ريهام المليجى القائم بعمل عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة وذلك لإنضمامها حديثاً لعضوية المجلس خلفاً للدكتورة ماجدة هاشم مؤسسة الكلية وأول عميدة لها والتى كانت لها بصمة مضيئة وجهد متميز فى سنوات عمادتها للكلية ، متمنياً للكلية وإدارتها دوام التوفيق والسداد.

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وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالعمل الجارى لتطعيم منتسبى والذى وصل إلى الإنتهاء من تطعيم 75% من العاملين و66% من أعضاء هيئة التدريس ونحو 50% من الطلاب ، وهو الجارى استكماله تمهيداً لتنفيذ القرارات الرسمية التى تقتضى بمنع دخول الأفراد غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد 15 نوفمبر القادم.

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وكشف رئيس جامعة أسيوط أن اجتماع مجلس الجامعة شهد مناقشة مفتوحة بين أعضاء مجلس الجامعة والمحافظ حول أهم قضايا ومشاكل المحافظ والتى استهلها المحافظ بمشكلة صعوبة المواصلات التى تواجه طلاب الجامعة والتى أوضح الدكتور طارق الجمال فى تعقيبه عليها أن المدينة الجامعية سوف تبدأ فى إضافة طالب بكل غرفة وذلك بعد إنتهاء الطلاب المقيمين منها من أخذ الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك لزيادة الطاقة الاستعابية للمدينة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب المغتربين للسكن بالمدينة دون الإخلال بالإجراءات الإحترازية أو تهديد صحة الطلاب.

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ومن جانبه فتناول رئيس الجامعة طلبه السابق للجهات التنفيذية بالمحافظة من أجل إنشاء مدينة جامعية جديدة بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة وذلك لخدمة الطلاب المغتربين بجامعة أسيوط وكذلك بالجامعة الأهلية.
كما طرح محافظ أسيوط مشكلة الكلاب الضالة وضرورة التنسيق فيها مع الجامعة لمحاصرة تلك المشكلة وفق أسس علمية قابلة للتطبيق وهو ما تم الإتفاق أن يتم التنسيق فيه مع كلية الطب البيطرى لتعقيم الكلاب.

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وخلال الجلسة أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة بما تم من أعمال تطوير ورصف للمنطقة المحيطة بحرم الجامعة وفق توجيهات السيد المحافظ وتحت إشراف المهندس محمد بشير رئيس حى غرب ، كما تم طرح سبل تطوير المنطقة وتنظيم حركة السير وحل مشكلة الباعة الجائلين.

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وأشاد اللواء عصام سعد خلال الاجتماع بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تنمية محافظات الصعيد وما يوفره من دعم غير مسبوق فى إطار مبادرته الرئاسية حياة كريمة والتى شهدت فى محافظة أسيوط فقط تنفيذ 123 مشروع صرف صحى و9 محطات معالجة بتكلفة مالية تجاوزت 5 مليار و600 مليون جنيه.

مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط
اسيوط محافظة الكلاب الضالة محافظ أسيوط كلية التربية جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط المدينة الجامعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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