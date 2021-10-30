تجديد حبس تاجري مخدرات ضبطا بـ38 ألف قرص «كبتاجون» ببولاق أبوالعلا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس شخصين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من عقار الكبتاجون المخدر ومبالغ مالية من بيعهم للمخدرات داخل سيارة في بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة"، وبحوزتهما "كمية من مخدر الأيس، مبالغ مالية عملات محلية ،أجنبية، 3 هواتف محمولة".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المواد المخدرة أقرا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبرفقته أحد الأشخاص، حال استقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما "38 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، عملات أجنبية مقلدة، مبلغ مالي، 6 كارنيهات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية باسم أحدهما.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتحصلهما على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، والأقراص المخدرة من شخص آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.