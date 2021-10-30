السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لتنظيم الأسرة بقرية المعصرة

قافلة طبية لتنظيم
قافلة طبية لتنظيم الأسرة بقرية المعصرة لصحة المنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزواج المبكر بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي، ضمن خطة الدولة للعمل على نشر الوعي الثقافي والفكري بمخاطر الزيادة السكانية والتي تمثل خطر داهم يعوق مسار التنمية بمختلف جوانبها، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 31 من أكتوبر الجاري، ضمن حملة "لسه نوارة" والتي أطلقها المجلس القومي للأمومة والطفولة.

45ccf799-2915-4045-b890-e167259f6b6c

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن أعمال القافلة شملت عقد ندوات توعوية بمخاطر الزيادة السكانية وكيفية تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، والتوعية بمخاطر الزواج المبكر، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

60c2fd5b-2b3d-44da-b077-acefecd7b9fb

من جانبها، أشارت وفاء بدوي مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن القافلة تقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وعمل لقاءات تثقيفية وتوعوية عن خطورة الزواج المبكر وتنفيذ زيارات منزلية للرائدات الريفيات للتوعية بالمنازل، حيث تم تنفيذ 75 زيارة منزلية وتنفيذ 15 ندوة للتوعية بخطورة الزواج المبكر لـ 120 سيدة.

264002a4-c46f-401e-877b-6534dfe23708

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد قامت بتنفيذ قوافل طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقري مركزي أبو قرقاص ومغاغة، ضمن خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولكافة فئات المواطنين في أماكنهم، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وللحد من مخاطر الزيادة السكانية.  

صحة المنيا قافلة طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قرية المعصرة بملوي حملة لسه نوارة الدكتور محمد نادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

محمد بن راشد لـ«مدبولى»: أبلغوا الرئيس السيسى أننا كلنا نحبه

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

رفضنا «مبدأ النعامة».. وزير التموين يوضح أسباب ارتفاع الأسعار

بعد 3 سنوات.. القبض على المتهمين بقتل طفلة والتخلص من جثتها فى الشارع

الحكومة تنفى العجز فى أسّرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟