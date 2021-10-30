الكويت تستدعى سفيرها من لبنان وتمهل سفير بيروت 48 ساعة لمغادرة البلاد

استدعت الكويت اليوم السبت، سفيرها من لبنان وطلبت من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وقالت الكويت وفقا لما نقلته قناة العربية: «قرارنا حول لبنان جاء بسبب استمرار التصريحات السلبية من المسؤولين اللبنانيين، واستنادا للعلاقة التاريخية والروابط بين الكويت والسعودية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية، ولا سيما في الوقت الذي كان السعي حثيثًا لاستعادة قدر من الإيجابية في تلك العلاقات، يعين لبنان على تجاوز التحديات التي يواجهها.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيانٍ رسمي، أن الأزمة التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانيًا بشكل ينزع فتيلها ولا يزكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عمومًا والخليجي خصوصًا.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام لديه ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين ميشال عون، ونجيب ميقاتي، على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدًا لتدهور تلك العلاقات، ويسهم في تهدئة الأجواء بالذات مع المملكة العربية السعودية، ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية.