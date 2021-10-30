مي البحيري صديقة مصطفى خاطر المقربة في «برود أعصاب»

تستعد الإعلامية والفنانة مي البحيرى لبدء تصوير مشاهدها في أحداث فيلم "برود أعصاب" بعد نجاحها في مسلسل "المداح" مع النجم حمادة هلال، والذي عُرض على قناة النهار في شهر رمضان الماضي.

وتظهر مي البحيري خلال العمل بدور محوري ورئيسي في الأحداث، حيث تجسد شخصية صديقة مقربة للفنان مصطفى خاطر وتخوض فى عالم الجن التي تسيطر على تفكير أحد أبطال العمل.

فيلم "برود أعصاب" ينتمي لنوعية أفلام الرعب والخيال العلمي والفانتازيا الخيالية، الذي يعيد صناعة السينما في مصر والوطن العربي إلى بريقها من جديد، ومن المقرر تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، يعقد المخرج محمد ياسين جلسات عمل مغلقة مع الجهة المنتجة لفيلم "برود اعصاب" والذي يعد بطولة جماعية حسبما أكد السيناريست سعيد الهادي، لاختيار فريق العمل بجانب مصطفى خاطر ومحمد أسامة أوس أوس.

ويواصل سعيد الهادي مؤلف العمل فى بعض التعديلات بالسيناريو، حيث أوشك على الانتهاء من المعالجة التى يواصل فى كتابتها ليكون جاهزاً قبل تعاقدات الأبطال، وهناك العديد من الأسماء الكبار يتم ترشيحهم ويعلن عنهم خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للفيلم استعداداً لانطلاق التصوير.