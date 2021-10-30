السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوكالة المصرية للشراكة تبحث سبل التعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى السفير مـحمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بمقر السفارة المصرية في بريتوريا بجنوب أفريقيا، مع دكتور إبراهيم مياكي، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، بمشاركة سفير مصر لدى جنوب أفريقيا السفير أحمد الفاضلي، لبحث سبل تنفيذ برامج تعاون مُشتركة في الدول الأفريقية، وذلك على هامش مشاركة أمين عام الوكالة المصرية في ورشة عمل لبحث سبل إسراع وتيرة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 للتنمية في أفريقيا.

واستعرض السفير خليل، خلال اللقاء، محاور عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الدول الأفريقية، وأوضح أن الوكالة تولي حاليا أولوية لإقامة مشروعات خدمية في دول القارة، على أن يكون لها مردود إيجابي سريع ومستدام لدى المواطن الأفريقي، داعيا إلى بحث إمكانية التعاون بين الوكالة المصرية والنيباد في هذه المجالات كون الأخيرة هي الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، ولأهمية تعزيز العمل المشترك بين آليات دعم جهود التنمية الأفريقية.

وأكد أن خبرة عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا على مر العقود أكدت أن لدى أفريقيا حلولًا مُبتكرة لكثير من المشاكل والتحديات التي تواجهها.

من جانبه، رحب دكتور إبراهيم مياكي، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، خاصةً في ضوء خبرة الوكالة المصرية التقى السفير مـحمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بمقر السفارة المصرية في بريتوريا بجنوب أفريقيا، مع د.كتور إبراهيم مياكي، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، بمشاركة سفير مصر لدى جنوب أفريقيا السفير أحمد الفاضلي متدة في أفريقيا، وللاستفادة من تجاربها الناجحة في القارة.

وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات بين الجهتين خلال الفترة القادمة لتحديد مجالات العمل الممكنة، ووضع خطة عمل مشتركة بينهما تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي، وتدعم مبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

الوكالة المصرية التنمية بريتوريا الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد مصر جنوب أفريقيا

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