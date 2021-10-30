الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المبعوث الأممي لليبيا.. غدًا

يعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، لقاء مع المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيش، غد الأحد، بمقر جامعة الدول العربية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات المنطلقة منذ اليوم السبت، بمشاركة اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5»، في القاهرة، لبحث إخراج القوات الأجنبية من ليبيا قبيل الانتخابات الليبية.

وانعقدت اجتماعات لجنة «5+5»، بمشاركة المبعوث الأممي يان كوبيش، قبل قليل، وممثلين عن دول جوار ليبيا، وفقا لقناة «الشرق» السعودية.

ومن المنتظر أن يتناول لقاء اليوم، التطورات في ليبيا ومساعي مصر المستمرة والرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبي وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة.

فيما تعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» خلال اجتماعها الثاني في مصر، مناقشة سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحت رعاية المبعوث الأممي، يان كوبيش، وبما يساهم في دعم الحلول السياسية.

ويتزامن الاجتماع مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، طبقًا لخارطة الطريق الأممي.