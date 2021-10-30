لـ «المزارعين».. 10 نصائح للتعامل مع الظروف الجوية

أصدرت لجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور محمد سليمان، تقريرها الاستباقي للحالة المتوقعة للطقس في ظل تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي قد تؤثر على الأنشطة الزراعية القائمة.

وأوضح الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والمنسق العام للجنة، أنه بناءاً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة عدم استقرار في الطقس، وتشير التوقعات إلى هطول أمطار على مناطق متفرقة مع بداية هذا الأسبوع وتستمر بدرجات متفاوته، كما يتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا وتستمر منخفضة ليلًا، وفي الصباح الباكر، لتكون مائلة للبرودة، خاصة في المناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية كما تزداد فرص تكون اللشبورة المائية صباحاً وزيادة كبيرة فى الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة على اسطح النباتات.

وتقدم اللجنة وبالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي بعض النصائح الاستباقية، لضمان تلافي أي أثار سلبية قد تحدث نتيجة حالة عدم الاستقرار هذه.

وأهم هذه التوصيات ما يلي:

1- وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الأحد وحتى الأربعاء.

2- في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

3- تأجيل زراعة القمح حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة "بالطريقة الحيراتي" في المناطق التي ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة.

4- للمحاصيل الدرنية (البطاطس والبنجر) يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.

5- التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) – أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات والتبقعات على البسلة والفاصوليا.

6- إجراء رشات وقائية (بالمركبات النحاسية) للبصل المبكر في الصعيد أو مشاتل البصل في وجه بحري، في حال سقوط أمطار في هذه المناطق.

7- التحذير من أمراض المجموع الجذري في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها.

8- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

‏9- إبلاغ محالج الإكثار للقطن وحلقات التسويق بتفريغ الحلقات من القطن، مع ضرورة نقله من المناطق المفتوحة في المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها.

10- الرش العاجل لبساتين الفاكهة (المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار.