السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هند صبري ضيف برنامج «معكم منى الشاذلي».. الجمعة

هند صبري في برنامج
هند صبري في برنامج معكم

تحل النجمة هند صبري ضيفة على برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي يوم الجمعة المقبل 5 نوفمبر. 

وتتحدث هند خلال الحلقة عن سر نجاحها على المستوى الفني َالشخصي وعلاقتها بأولادها وزوجها وتكشف هند صبري خلال الحلقة العديد من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية. 

ويتطرق اللقاء المقرر إذاعته يوم الجمعة المقبل على شاشة CBC الي تواجد هند صبري الأخير في مهرجان الجونة وتقديمها التكريم الخاص بالفنان أحمد السقا وعلاقتهم كأصدقاء بالإضافة إلى تجربتها كعضو لجنة تحكيم.

هند صبري ضيف برنامج معكم

كما تكشف هند صبري عن كواليس فيلم "كيرة والجن" وموعد انتهاء تصويره إضافة إلى العديد من التجارب والمقرر أن تخوضها خلال الفترة المقبلة وهل ستشارك في موسم رمضان القادم. 

في سياق آخر تستأنف النجمة هند صبري تصوير مشاهدها النهائية في الفيلم السينمائي الجديد "كيرة والجن" نهاية الأسبوع الجاري، حيث يتبقى لهند صبري 3 أيام تصوير للانتهاء من مشاهدها بالكامل. 

ويواصل صنَّاع فيلم "كيرة والجن"، الذي يخوض بطولته كل من النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، تصوير العمل استعدادًا لطرحه بالسينما خلال الصيف المقبل 2022.

هند صبري برنامج معكم منى الشاذلي

يُذكر أن فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، ومن تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

على جانبٍ آخر، تعاقدت الفنانة هند صبري على فيلم سينمائي جديد بعنوان "حالة طارئة"، وينتمي الفيلم إلى أعمال اللايت كوميدي، ويشاركها البطولة كل من الفنان محمد ممدوح، والفنان بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج إبرام نشأت.

هند صبري في برنامج معكم

ومن المقرر تصوير الفيلم فى نوفمبر المقبل ولمدة 3 أشهر، وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع محمد ممدوح وهند صبري، كما يجسد بيومي فؤاد شخصية صديق محمد ممدوح

هند صبري هند صبري برنامج معكم برنامج معكم برنامج معكم منى الشاذلي معكم منى الشاذلي

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