وزيرة ألمانية تأمل فى تعاون دولى خلال قمة المناخ

أعربت وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليشيك، عن أملها في تضافر القوى الدولية خلال انعقاد مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة (كوب 26)، الذي تنطلق فعالياته في مدينة جلاسكو الأسكتلندية غدًا الأحد.

وقالت كارليشيك، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتصدى للتغير المناخي بصورة أسرع، وبطموح أكبر، وأضافت: "يتعين على كل بلد أن يبذل قصارى جهده في هذا الإطار".

وأوضحت الوزيرة أن ضخ استثمارات في مجال العلوم والبحوث سيمهد الطريق لاقتصاد دائري فعال.

وأضافت الوزيرة، المنتهية ولايتها: "على مدار السنوات الخمس المقبلة، ستستثمر وزارة البحث العلمي الألمانية أكثر من أربعة مليارات يورو في التقنيات والحلول المستدامة"، موضحة أنه سيُجرى على سبيل المثال دعم الابتكارات لإنشاء سلاسل توريد دولية للهيدروجين الأخضر.

وأكدت الوزيرة ضرورة إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من أجل تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول منتصف القرن.

وعلى صعيد آخر، تعهدت المفوضية الأوروبية -الخميس- ببحث جميع الشركاء الدوليين، المُفترض حضورهم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 المنعقد في الفترة من 1 وحتى 12 نوفمبر القادم، على تحويل الطموح في تبني سياسات المناخ إلى حقيقة وتنفيذ بنود اتفاقية باريس للمناخ.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أنها ستشارك في مؤتمر COP26 بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، برئاسة أورسولا فون دير لاين، بينما سيقود نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فرانس تيمرمانز فريق الاتحاد الأوروبي المفاوض، بجانب العديد من المسئولين الأوروبيين البارزين.

وأكد البيان أن المفوضية ستدفع جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وستحث البلدان المتقدمة على زيادة تمويلها المتعلق بالمناخ لتلبية هدف تخصيص الـ 100 مليار دولار المتفق عليه في باريس، والذي يساهم فيه الاتحاد الأوروبي بالفعل بأكثر من 25 مليار دولار.