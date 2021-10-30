السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط متهم بالتشهير بسمعة الفتايات على «فيسبوك»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (طالبة - مقيمة بالقاهرة) ضد أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور شخصية لها مصحوبة بعبارات إساءة وتشهير بسمعتها، وذلك عقب قيامها بنشر مقطع فيديو لها أثنا تواجدها بمترو الأنفاق عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإتيان إيحاءات منافية للآداب.

تفاصيل متهم بإدارة قناة للتشهير بالفتايات 

 

 وما أسفرت عنه جهود الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، والذي أقر بتعرفه على القائم بإدارة القناة المشار إليها واضطلاعه بمساعدته في التشهير بعدد من الفتيات عبر تلك القناة. 

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة فقد أمكن تحديد القائم على إدارة القناة المشار إليها وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة السويس.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ومديرية أمن السويس تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إنشائه القناة المشار إليها واضطلاعه بالاشتراك مع المتهم الأول في ارتكابه الواقعة المشار إليها فضلاً عن قيامه بالتشهير بالعديد من الفتيات، بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بقيامه بارتكاب الواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين.

وزارة الداخلية طالبة التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو

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وائل لطفي

عدو الفساد

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