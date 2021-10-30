كيف تتجنب أنفلونزا الكيتو؟

عند بدء نظام كيتو الغذائي، من الأفضل أن تتعلم كيفية تجنب الإصابة بالأنفلونزا الخاصة بها حتى تتمكن من جني جميع فوائد النظام الغذائي مع تخطي الآثار الجانبية غير المواتية.

ووفقًا لما ذكره خبراء التغذية تبدأ إنفلونزا الكيتو عادةً في غضون اليومين الأولين بدون الكربوهيدرات وتميل إلى أن تستمر لمدة أسبوع على الأكثر.

وعلى الرغم من عدم وجود طرق واقية كاملة للوقاية من إنفلونزا الكيتو، إلا أن هناك بعض العلاجات المنزلية وبعض الحيل التي يمكن أن تجعلك تتجنب الأعراض السلبية لأنفلونزا الكيتو، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "medicine health" الطبي.

شرب المزيد من الماء:

أحد الآثار الجانبية لنظام كيتو الغذائي هو الجفاف الناتج عن التساقط السريع للمياه، ويمكن أن يساعد التأكد من شرب كمية كافية من الماء في ضمان عدم تعرضك لأي من الآثار الرهيبة للجفاف، مثل الصداع والدوار وأحيانًا ضباب الدماغ.

يعد التأكد من استبدال السوائل أيضًا طريقة جيدة لمساعدتك على الشعور بالشبع ، مما قد يجعلك تشعر بجوع أقل وشبع.

احصل على قسط كافٍ من النوم:

يعد التعب أو الانفعال من أعراض أنفلونزا الكيتو، حيث يمكن أن يكون إعطاء الأولوية للنوم والتأكد من حصولك على ساعات كافية في الليل طريقة رائعة لتقليل الأعراض والمخاطر.

تجنب التمارين الشاقة:

التعب وتشنجات العضلات وانزعاج المعدة أمر شائع في الأسبوع الأول من اتباع نظام الكيتو، لذلك من الأفضل أن تمنح جسمك الراحة، كما يمكن للأنشطة مثل رفع الأثقال وركوب الدراجة والجري أن تستنفد طاقتك بشكل كبير وتجعلك تشعر بالخمول الشديد.

كما يقيد نظام كيتو الغذائي أيضًا العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ، بما في ذلك الفواكه والفاصوليا والخضروات النشوية، فمن المهم أن تستبدل العناصر الغذائية الحيوية التي قد لا تتناولها بانتظام.

تناول المزيد من الدهون:

عندما تقطع الكربوهيدرات تمامًا من نظامك الغذائي، فأنت بحاجة إلى التأكد من استبدال تلك السعرات الحرارية لأن الجوع الشديد يمكن أن يحاكي أعراض أنفلونزا الكيتو.

فمن المهم تزويد جسمك بالكثير من الدهون الصحية عن طريق إضافة المزيد من الزيت إلى وجباتك أو زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالدهون بشكل طبيعي والتي يمكن أن تدعم انتقالك إلى نظام كيتو الغذائي.