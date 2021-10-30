السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تجرى الاختبار الثانى لمحرك صاروخ فرط صوتى

صاروخ فرط صوتى
صاروخ فرط صوتى

أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اختبار ناجح لمحرك المرحلة الأولى، من صاروخ فرط صوتي، يعمل على الوقود الصلب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، وقالت البحرية الأمريكية بهذا الصدد إن "برامج الأنظمة الاستراتيجية للقوات البحرية أجرت اختبارًا ناجحًا ثانيًا للمحرك العامل بالوقود الصلب للمرحلة الأولى".

وجرى الاختبار في ميدان برومونتوري بولاية يوتا الأمريكية.

وكان ذلك ثاني اختبار للمرحلة الأولى من الصاروخ، علمًا بأن الاختبار الأول لها جرى في مايو الماضي.

وفي أغسطس اختبرت الولايات المتحدة المرحلة الثانية من الصاروخ.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن اهتمامها البالغ بتطوير الأسلحة فرط الصوتية، حيث اعترف البنتاجون بتخلف الولايات المتحدة في هذا المجال عن روسيا والصين.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، وهذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".

الولايات المتحدة ألم صاروخ الثانى صوت اختبار حدة ثان لولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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