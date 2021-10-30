السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: اتفقنا مع الولايات المتحدة على تبادل البلاغات بالحوادث السيبرانية

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تبادل البلاغات حول الحوادث المتعلقة بهما في الفضاء السيبراني.

 

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي عقده : "قمنا الآن بإعادة إطلاق الحوار حول الأمن السيبراني، واتفقنا مع الإدارة الأمريكية.. على إبلاغ بعضنا بعضا بالحوادث المتعلقة بأي من الطرفين في الفضاء السيبراني".

 

وأشار إلى أن لدى موسكو مباعث قلق خاصة بها من تصرفات واشنطن، مبينا: "اتفقنا، حسبما أفهم، على أن نفعل كل شيء ممكن لإخبار الطرف الآخر بشأن مباعث القلق التي لديه".

 

ولفت إلى أن روسيا والولايات المتحدة أعدتا مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، مضيفا: "منذ سنة واحدة فقط لم يكن هناك أحد يحلم بذلك".

روسيا حوادث الولايات المتحدة روسي الحوادث راني روس على تبادل قنا ايات الولايات لولايات المتحدة بلا براني ولايات المتحدة الحوادث السيبرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

بهاء الدين الحريرى: نطالب باستقالة الحكومة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأمن التونسى يفكك خلية تابعة لـ داعش خططت لشن هجمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟

سارة شريف تكتب: هزات سياسية