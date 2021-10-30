السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

قصر باكنجهام: الأطباء نصحوا الملكة إليزابيث الثانية بتجنب الزيارات الرسمية

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية

ذكر مسؤولون في القصر الملكي البريطاني أن الأطباء نصحوا الملكة إليزابيث الثانية، بالراحة خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن قصر باكنجهام، أن الأطباء نصحوا إليزابيث الثانية، أقدم ملوك العالم والأطول حكما، بتجنب الزيارات الرسمية والقيام فقط بالواجبات الخفيفة خلال تلك الفترة.

 

وأضاف القصر أن الملكة البالغة 95 عاما لن تحضر مهرجانا تذكاريا سينظم يوم 13 نوفمبر لكن لديها "نية أكيدة" لحضور مناسبة وطنية تذكارية لقدامى المحاربين يوم 14 نوفمبر.

 

ولن تلقي ملكة بريطانيا كلمة بشخصها أمام زعماء العالم في مؤتمر قمة تغير المناخ في غلاسكو في الأسبوع المقبل.

 

لكن مصدرا في القصر قال، حسب "رويترز"، إن الملكة في حالة معنوية مرتفعة وسجلت كلمة مصورة ستذاع على وفود المؤتمر.

 

وبقيت إليزابيث طوال الليل في مستشفى الأسبوع الماضي بعد أن خضعت لـ"فحوص أولية" خاصة بمرض غير معلن لا علاقة له حسب الرواية الرسمية بـ"كوفيد-19".


يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة 95 عاما من العمر، اعتلت العرش البريطاني عام 1952، عندما كان عمرها 25 عاما، وفي عام 2015 حطمت الرقم القياسي لمدة الحكم، الذي كان يعود للملكة فيكتوريا التي حكمت بريطانيا خلال 63 عاما و7 أشهر من 1837 حتى 1901.

 

وتتّبع الملكة البريطانية إليزابيث بروتوكولًا صارمًا عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في مساكنها الملكية، بدءًا من تجنب المأكولات البحرية والثوم إلى الموافقة شخصيًا على قوائم الطهاة الملكيين المخطط لها مسبقًا، ومن المعروف أن الملكة تأكل القليل جدًا وفي بعض الأحيان تتجنّب الطعام تمامًا عند تقديمه في المآدب الملكية.

 

وتحدثت الشيف الملكي السابق جراهام تينسلي التي قامت بتنظيم العديد من المأدبات الملكية خلال فترة عملها كمدير لفريق الطهي الويلزي وكانت تقول نصائحها فيما يخص المأدبة الملكية، وأوضحت بالضبط سبب عدم رؤية الملكة تأكل كثيرًا في المناسبات الملكية المرموقة، وفقًا لموقع "hello magazine". 

 

وقالت إنه في البداية بعض المآدب الملكية تستغرق 6 أشهر للتحضير، لذلك تم وضع العديد من القواعد لضمان سير الحدث بسلاسة، ومن المعتاد أن تجلس ضيفة الشرف على يمين الملكة، ويترتب على ذلك أن المملكة تحول انتباها إلى ذلك الشخص خلال الدورة الأولى من العشاء، وبعدها تقوم بتحويل انتباهها إلى الشخص الموجود على يسارها للدورة التالية.

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