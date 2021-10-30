الكشف على 2600 مواطن بالنحيلة فى القافلة الطبية بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الجمعة، ثاني أيام عمل قافلة اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الأزهر ومؤسسة صناع الخير للتنمية وذلك بمدينة النجيلة، موجهًا بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات.

القافلة الطبية بمطروح



وأوضح محافظ مطروح، أنه في اليوم الثاني لأعمال القافلة تم الكشف الطبي على ١٤٨٧ حالة ليصل إجمالي ما تم الكشف عليه خلال يومي الخميس والجمعة ٢٦٠٠ حالة من أهالي النجيلة وذلك من خلال التخصصات الطبية المختلفة بالقافلة.

القافلة الطبية بمطروح

وأضاف أنه تم توزيع ١٣٥٠ كرتونة مواد غذائية على سكان ٢٤ تجمع صحراوي بالنجيلة و٤٠٠ بطانية و٥٠ شتلة زيتون و٨٠ عبوة مبيد، والكشف البيطري على ٤٠٠ راس حيواني، وتقديم التوعية والإرشاد الزراعي لعدد ٢٠٠ مزارع.

القافلة الطبية بمطروح



وأشار إلى أنه تم تقديم كميات من المساعدات والمستلزمات الطبية منها ٢ منظم أكسجين و٦جهاز ضغط، و٣ كشفات كشف و١٢٠ مفارش سرير و٥٥ سرنجة ٥ سم و١٠٠ سرنجة ١٠سم، وغيرها من المستلزمات الطبية لخدمة أهالي النجيلة والتجمعات المحيطة.

القافلة الطبية بمطروح

وكانت قد نجحت القافلة الموسعة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الأزهر ومؤسسة صناع الخير للتنمية في يومها الأول، وذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

القافلة الطبية بمطروح

وتم توقيع الكشف على 925 مواطنًا من أبناء النجيلة والمناطق المحيطة بها غرب مطروح، حيث شملت الخدمات التي قدمتها في يومها الأول توقيع الكشف الطبي في مجال العيون على 147 مواطنًا وصرف أدوية لـ93 وتشخيص الاحتياج لنظارت طبية لـ81 حالة وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون لـ27 وفي مجال العظام تم الكشف على 90 وباطنة 135 وصدر 13 وقلب 18 وأسنان 61 وأمراض نساء 20 وجراحة عامة 25 ومخ وأعصاب 64 وأطفال وجراحة أطفال 98 وأنف وأذن وحنجرة 85 ومسالك بولية 15وجلدية 84 وتم عمل تحاليل طبية لـ50 حالة.

القافلة الطبية بمطروح

القافلة الطبية بمطروح

القافلة الطبية بمطروح