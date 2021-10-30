أحمد عوني رئيسًا لنادى قضاة طنطا و«غازي ورجب» على مقعد رؤساء المحاكم

أسفرت انتخابات نادي قضاة طنطا عن فوز المستشار أحمد عوني كرئيسًا لنادى قضاة طنطا وفوز المستشارين على مقعد رؤساء المحاكم أحمد رجب وأحمد غازي وعلى مقعد أعضاء النيابة فاز المستشارين أحمد إبراهيم صدقي وإبراهيم إبراهيم صدقي.

وكانت الانتخابات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بعد انقضاء مهلة المجلس السابق برئاسة المستشار حسن الغزيزي نائب رئيس محكمة النقل.

حيث توافد أعضاء الجمعية العمومية بنادي القضاة بطنطا، على مقر النادي للإدلاء بأصواتهم لإختيار مجلس إدارة جديد، مكون من 14 عضو بالإضافة للرئيس.

وبدأت عملية التصويت منذ الواحدة ظهرًا وتستمر حتى السادسة مساء، وسط إقبال كبير وإجراءات أمنية مكثفة.

وكانت المنافسة على مقعد رئيس مجلس الإدارة 3 مرشحين هم المستشار أحمد عوني رئيس محكمة الإستئناف الذي يدخل بقائمة أمام قائمة المستشار محمد الذهبي، بينما يخوض المستشار طارق صلاح الانتخابات منفردًا بدون قائمة.

وكان يتنافس على مقاعد المستشارين 4 المستشار أحمد رجب نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار طارق أبو جازية، والمستشار محمد عبد الستار، والمستشار شريف أبو يوسف، والمستشار أسامة درويش، والمستشار أحمد البنا، والمستشار مصطفى عبد الحفيظ، والمستشار حسام الخولي فيما حسم مقعد القضاة بالتزكية.

وكان يتنافس على مقاعد رؤساء المحاكم وعددها 4 مقاعد، 8 مرشحين هم المستشارين محمد رمضان فتوح، محمد أحمد عبد العزيز، محمود الشرقاوي، عمرو جعفر، أحمد غازي، أحمد إبراهيم عمارة، محمد شقور، محمود الديب.

كما كان يتنافس على مقاعد أعضاء النيابة العامة وعددها 5 مقاعد، 8 مرشحين هم المستشارين أحمد إبراهيم صدقي، وإبراهيم إبراهيم صدقي، ومحمد مقرب، وعبد الله شلبي، ومحمد كمال شتا، ومحمد عصام ممدوح، وأحمد جمال شعبان، وأحمد على البنا.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني نائب رئيس محكمة النقض سابقًا بمعاونة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، في 5 لجان منهم لجنة مخصصة لمن أدوا رسالتهم وأحيلوا للتقاعد، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساء ويتم بعدها فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات.