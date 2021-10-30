السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم الطلاب المتفوقين بقرية شوبر فى الغربية

تكريم الطلاب المتفوقين
تكريم الطلاب المتفوقين

حضر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حفل تكريم الطلاب المتفوقين من طلاب الثانوية العامة، وخريجي بكالوريوس الطب، والمتفوقين رياضيًا، من أبناء قرية شوبر، وذلك تلبية لدعوة النائب عبد المنعم شهاب، عضو مجلس النواب، لتكريم أبناء قرية شوبر من المتفوقين في الثانوية العامة والجامعات.

وخلال الحفل، قام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب المتفوقين، مقدمًا الشكر للمعلمين ومدراء المدارس بالقرية. 

كما شهد الحفل حضور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ولفيف من القيادات الشعبية بقرية شوبر، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.

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تكريم الطلاب المتفوقين

وعلى صعيد آخر، استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فريق منتخب كرة القدم لطلاب التربية الفكرية بالغربية للكرة الخماسية، فور عودته من مدينة الإسكندرية، حاملًا كأس المركز الثالث الجمهوري، في البطولة المقامة في أبي قير بالقرية الشبابية بمحافظة الإسكندرية. 
 

وقد تمت هذه البطولة برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي والمشرف عليى التربية الخاصة.
 

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تكريم الطلاب المتفوقين

أما أبطال الفريق؛ الطالب أحمد حسين جاد، والطالب وليد فوزي عبد السلام، والطالب أيمن علي السيد صقر، والطالب هشام عبد الحميد بيومي، والطالب عبد الرحمن أكرم محسن، والطالب محمد محمود كشك. 

وكذلك المشرفين، محمد يوسف هجرس، موجه الإعاقة بالمديرية، وعلاء الدين السباعي، منسق النشاط، وخالد عبد الحليم عبد الله، مدرب الفريق، وأحمد عطية محمد دياب، مشرف الطلاب. 

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع أعضاء فريق الغربية والمشرفين المرافقين بقيادة إيمان عبد المعز مدير عام التعليم العام، وإيناس خضر مدير إدارة التربية الخاصة، على هذا الفوز المستحق، ووعد بتكريم الفريق والمشرفين، متمنيًا لهم المزيد من التفوق وتحقيق البطولات دائمًا.

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تكريم الطلاب المتفوقين
وكيلي التعليم والصحة يحضران حفل تكريم الطلاب المتفوقين قرية شوبر بطنطا وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة وأولياء أمور بكالوريوس الطب التعليم بالغربيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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