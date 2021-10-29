نادى سينما أوبرا الإسكندرية يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

شهدت دار أوبرا الإسكندرية، بمسرح سيد درويش، مساء اليوم الجمعة، انطلاق أولى حفلات «نادى سينما أوبرا الإسكندرية» بالموسم الفني الرابع، والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز.

احتفالية اوبرا الإسكندرية

تتناول الاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تضمنت، معرض فني لمجموعة من الصور و الوثائق الهامة، التي ترتبط بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما تم عرض الفيلم الوثائقي «مسافر الي الشمال.. مسافر إلى الجنوب» من اخراج سمير عوف، والفيلم الوثائقي حكاية من الزمن الجميل من اخراج سعيد الشيمي عن انتصارات حرب أكتوبر.

احتفالية اوبرا الإسكندرية

عقب ذلك ندوة فنية، أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بحضور أبطال حرب أكتوبر الذين عاصروا المعارك الحربية، والذين تحدثوا عن الانتصار ودور جميع الأسلحة المشاركة في العبور من سلاح الطيران والمشاة والمدفعية، وغيرها، كما تم التحدث عن حائط الصواريخ، والذي كانت مهمته تغطية القوات والمناطق الحيوية، ومنع اختراقات العدو الجوي، وإسقاط طائرات العدو، دور سلاح الطيران واستعداده للضربة الجوية الأولى.

احتفالية اوبرا الإسكندرية

كما شهد الحفل حضور أعضاء المجموعة 73 مؤرخين، وجمعية المحاربين القدامى، من ابطال اكتوبر، وتم فتح باب الحوار وسرد قصص البطولة لأبطال الجيش المصرى، وإلقاء قصيدة من أحد أبطال حرب أكتوبر العظيمة.