ضبط سيارة محملة بـ 6000 لتر بنزين مخلوط بالسولار والمازوت ببنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا غرب بنى سويف، اليوم الجمعة، برئاسة ناصر سيف النصر، حملة تفتيشية شارك فيها كل على مصطفى نائب رئيس المدينة، وعماد عبدالعظيم رئيس مكتب حماية المستهلك، ووليد مبروك مفتش التموين، لتنفيذ كمين بطريق الريغة/ دشاشة، في استجابة سريعة لبلاغ وارد لمكتب حماية المستهلك بالمركز عن سيارة محملة ببنزين مخلوط.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الجهود الميدانية والتعامل السريع مع أية مشكلات طارئة وتفعيل دور غرف العمليات بالوحدات المحلية مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مع ضرورة تفعيل الخطوط الساخنة للتعامل الفاعل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، خاصة المتعلقة بالخدمات الحيوية والسلع الأساسية.

حيث تم ضبط السيارة "نصف نقل" والتي كانت بالفعل محملة بـ"6000 لتر" في عدد 6 تانك سعة ألف لتر لكل تانك من البنزين المخلوط بمواد بترولية أخرى من المازوت والسولار بطريق الريغة/ دشاشة بهدف التربح غير المشروع والغش التجاري، وذلك بناء على بلاغ الوارد إلى مكتب حماية المستهلك عن الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الشأن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.