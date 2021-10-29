الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد إسماعيل نائب «التنسيقية» يتابع توفير لقاح كورونا لأهالى الرمل

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم استلام اليوم الجمعة الجرعة الثانية المخصصة للمواطنين من لقاح فيروس كورونا المستجد، ومن المنتظر أن  تجوب الحملة مناطق الرمل بمحافظة الإسكندرية لاستكمال توفير التطعيم للمواطنين.

توفير لقاح كورونا لأهالي الرمل

وقال نائب التنسيقية، إنه يسعى دائمًا لتقديم خدمة متميزة تليق بكل الأهالي في الإسكندرية، مؤكدًا ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتهم. 

توفير لقاح كورونا لأهالي الرمل

ووجه إسماعيل الشكر والتقدير للدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية لدعمه ورعايته لحملات التطعيم للتيسير على الأهالي وشكر القائمين على تنظيم اليوم من مركز الثغر التعليمي وسامي السيد لتوفير خدمة متميزة للجميع المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.

توفير لقاح كورونا لأهالي الرمل

 

توفير لقاح كورونا لأهالي الرمل
النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مناطق الرمل الإسكندرية فيروس كورونا التنسيقية وزارة الصحة

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