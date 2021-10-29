حكايات الفقد.. كيف يغير موت الابن فى حياة الأديب؟

الكثير من الأدباء توفى لهم أبناء في ريعان شبابهم، وكان موتهم بمثابة الصدمة التي زلزلتهم جميعً،ا، الصدمة التي لم يستطع أحدهم أن يفيق منها، وحتى من فاق بات الأمر يمثل له ذكرى لا يمكن نسيانها، وتبقى هذه اللحظة هي الفارقة بالنسبة لهم، فلا يعودون كما كانوا بعدها.

توفيق الحكيم

قبل رحيل ابنه إسماعيل عاش الأديب توفيق الحكيم لحظات من الحزن الشديد بسبب وفاة زوجته، حتى إنه كره شهر أكتوبر الذي غادره فيه ابنه وترك له ألمًا لم يستطع تجاوزه حتى وفاته.

وكلما اقترب شهر أكتوبر تنتابه حالة من الحزن، وتبدأ نفسيته في التعب والشعور بالذنب اعتقادًا منه أن إهماله لابنه "إسماعيل" منذ طفولته وحرمانه من حنانه كان سببًا في موته، بل كان سببًا في قتله.

وحسبما جاء في كتاب "الأيام الأخيرة لهؤلاء" لحنفي المحلاوي، أن ابنته "زينب" كلما حاولت أن تخفف عنه بأنه لا يزال باقيًا على شهر أكتوبر عدة أيام، رغم أنها هى الأخرى تتشاءم من ذلك الشهر لأن فيه مات زوجها، فيطمئن الأديب الراحل فلا يخاف ولا يجزع.

أحمد هاشم الشريف

يحكي الأديب مصطفى نصر أن أحمد هاشم الشريف الأديب الكبير والقاص كان قد مر بأزمة غيرت حياته، فقد توفى ابنه أحمد عن عمر ناهز الثمانية عشرة عامًا، وهذه الصدمة غيرت من حياة أحمد هاشم الشريف تمامًا.

ولأحمد هاشم الشريف حكاية شهيرة عند نشر قصته "اللصوص" فقد نشرها له لويس عوض - المسئول عن القسم الثقافي والأدبي في جريدة الأهرام - من شدة إعجابه بالقصة، لكن رئيس التحرير محمد حسنين هيكل، نشر القصة بدون اسم مؤلفها، وكانت سابقة ليس لها مثيل، جعلت الناس يتحدثون عنها، فكيف يذكر في الأهرام اسم كاتب مغمور، فكانت عقيدة هيكل أن تكافح وتكبر خارج الأهرام، وعندما تصبح نجمًا وكاتبًا معروفًا؛ تنشر لك الأهرام، وتضع اسمك على قصصك. ثم نشرت القصة باسم صاحبها في مجلة جاليري 68.

مصطفى نصر

الأديب السكندري مصطفى نصر تعرض أيضًا لفقد ابن له وهو ما غير حياته تمامًا بعدها، فقد مات ابنه عام 1994 وكان في التاسعة عشرة من عمره، وموته أثر كثيرًا في حياة والده، حتى إن هناك مقولة لمصطفى يقول فيها "لم أكسب منذ أن مات ابني الشاب".

صلاح فضل

الوسط الثقافي بالكامل حزن بقوة على وفاة نجل الدكتور صلاح فضل المهندس أيمن فضل، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة عام 2019.

ونشر وقتها الناقد الكبير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "احتسب عند الله تعالى نجلي الغالي، المهندس أيمن صلاح فضل، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية حادة".