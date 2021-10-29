ضبط 150 كيلو جرام لحوم وكبدة فاسدة في بشتيل وأوسيم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة حملة موسعة برئاسة هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وبحضور مدير إدارة الرقابة المركزية بالمديرية محيي إسماعيل وسلمى محمد مدير الرقابة التجارية بالتنسيق مع هيئة الطب البيطري، حيث استهدفت منافذ بيع اللحوم البلدية في منطقة أوسيم وبشتيل والوراق التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، وتمكنت من ضبط 150 كيلو مصنعات لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الأدمي و15 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة غير مختومة بأختام حكومية تدل على مشروعيتها وإنتاجيتها ومدى قانونيتها.

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم التحفظ على جميع الكميات، وتحرير محاضر لها وإحالتها للنيابه العامة.

وخلال الحملة تم المرور على المخابز البلدية للتأكد من الإنتاج بشكل منتظم وضبط 2 طن و400 كيلو جرام في أجولة دقيق نقص أوزان فضلا عن التحفظ على أجوله الدقيق البلدي لمطحن ببشتيل.