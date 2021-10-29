السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 150 كيلو جرام لحوم وكبدة فاسدة في بشتيل وأوسيم

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة حملة موسعة برئاسة هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وبحضور مدير إدارة الرقابة المركزية بالمديرية محيي إسماعيل وسلمى محمد مدير الرقابة التجارية بالتنسيق مع هيئة الطب البيطري، حيث استهدفت منافذ بيع اللحوم البلدية في منطقة أوسيم وبشتيل والوراق التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، وتمكنت من ضبط 150 كيلو مصنعات لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الأدمي و15 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة غير مختومة بأختام حكومية تدل على مشروعيتها وإنتاجيتها ومدى قانونيتها.

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم التحفظ على جميع الكميات، وتحرير محاضر لها وإحالتها للنيابه العامة.

وخلال الحملة تم المرور على المخابز البلدية للتأكد من الإنتاج بشكل منتظم وضبط 2 طن و400 كيلو جرام في أجولة دقيق نقص أوزان فضلا عن التحفظ على أجوله الدقيق البلدي لمطحن ببشتيل.

حملة ضبط الجيزة الوراق منافذ بيع الطب البيطري الرقابة التجارية غير صالحة للاستهلاك الآدمي غير صالحة للاستهلاك لحوم مذبوحة كبدة غير صالحة للاستهلاك

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

سعد الحريرى: هناك سياسات خاطئة تقود لبنان لعزلة عربية

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

البحرين تطلب من السفير اللبنانى مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟

سارة شريف تكتب: هزات سياسية