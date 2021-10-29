السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء المعاينات المبدئية لـ92 متقدما لـ«جمعيتي» بالمرحلة الرابعة في الجيزة

جمعيتي لشباب الخريجين
جمعيتي لشباب الخريجين

أكدت هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، الانتهاء من إجراء المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة لـ92 متقدمًا لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين من إجمالي 199.

وقالت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، في تصريح لـ«الدستور» إنه تم الانتهاء من المعاينات المبدئية بمنطقة الواحات البحرية بنسبة 100% وجار الانتهاء من باقي المتقدمين لإجراء المعاينات لهم.

وأضافت أن المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة تتم من خلال رئيس الرقابة التموينية ومفتشي الرقابة التموينية والتفتيش الفني للمديرية والمعاينات على المساحة لاتقل عن 30 مترا، والمسافة بين أقرب بقال تمويني أو مشروع جمعيتي لا يقل عن 500 متر وستكون الأفضلية في الأماكن الأكثر احتياجًا، والأماكن التي تخلو من منافذ مشروع جمعيتي ويشترط في المتقدم بأنه ليست له قرابة من الدرجة الرابعة في الأنشطة التموينية، وتشمل مشروع جمعيتي أو مستودع دقيق أو مستودع بوتاجاز أو مخبز.

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه بعد الانتهاء من إجراء المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة سيتم رفع الكشوف للدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ليتم تحويلها لإدارة مشروع جمعيتي لشباب الخريجين لمراجعتها واعتمادها، وفي حالة الموافقة سيتم إجراء المعاينات النهائية.

الجيزة مديرية الواحات البحرية لشباب الخريجين مشروع جمعيتي

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عدو الفساد

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