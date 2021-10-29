الجمارك السعودية تحبط ٣ محاولات لتهريب الكبتاجون

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذ الخفجي 3 محاولات لتهريب 961.471 حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في مركبات قَدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.



وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية التفتيش لإحدى المركبات، قام المُهرب (قائد المركبة) بإشعال النار بمركبته سعيًا منه لطمس المضبوطات التي بداخلها، لافتة إلى أنه بعد إخماد الحريق جرى استكمال تفتيش المركبة وعُثر على 208.092 حبة كبتاغون كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة منها.

كما بينت أنها تمكنت في محاولة ثانية من كشف وإحباط 346.812 حبة كبتاغون، عُثر عليها مُخبأة داخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.



كذلك أضافت أن مركبة أخرى يقودها أحد المسافرين وبرفقته عائلته قدمت للمنفذ، وبتفتيشها عُثر على 406.567 حبة كبتاغون كانت مُخبأة في خزان الوقود وأسفل أرضية المركبة من الداخل.



وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.



كما دعت في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو الرقم الدولي 00966114208417.

وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

وتمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية من إحباط أربع محاولات لتهريب 1,121,722 حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى السعودية عبر عددٍ من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.



وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث عُثِر على 112,810 حبات كبتاغون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن (عجّانات منزلية) وردت للسعودية عبر المطار، حيث جرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله، كما تمكّن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب 80.000 حبة كبتاغون، بعد العثور عليها مُخبأة في "طرد بريدي" يحتوي على "فلاتر لتنقية المياه".