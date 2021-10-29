بايدن: ما قمنا به في صفقة الغواصات لم يكن على قدر كبير من اللياقة

اعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، بأن واشنطن لم تتصرف "على النحو الملائم" في أزمة صفقة الغواصات مع أستراليا والذي أثار غضب فرنسا، على حد قوله.

وقال بايدن اليوم، خلال لقائه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، "ما قمنا به لم يكن ملائما ولم يكن على قدر كبير من اللياقة"، مؤكدا أن فرنسا "شريك بالغ الأهمية" لبلاده.

فيما أشاد ماكرون بالتحركات التي اتخذتها واشنطن بعد أزمة الغواصات مع أستراليا لإعادة الثقة بين البلدين.

التقي بايدن، اليوم الجمعة، مع ماكرون، في أول لقاء بعد توتر دبلوماسي شديد من جراء خسارة باريس لصفقة غواصات مع أستراليا بعد تحالف أمني مع واشنطن.

وكان البيت الأبيض أعلن أن بايدن سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، في روما قبيل قمة مجموعة العشرين في إيطاليا المقررة غدا السبت .

اللقاء يأتي فيما تسعى واشنطن لتحسين العلاقات بعد التوتر الدبلوماسي الشديد مع فرنسا بسبب شراكة استراتيجية أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أدت إلى فسخ كانبيرا عقد شراء غواصات فرنسية.

ودفعت الأزمة بالرئيسين الأميركي والفرنسي إلى إجراء محادثتين عبر الهاتف خلال الأسابيع الأخيرة، ومؤخرا، كشف مسؤول في قصر الإليزيه أن السفير الفرنسي لدى أستراليا سوف يعود إلى كانبيرا في موعد لم يتم تحديده بعد.

واستدعت فرنسا سفيريها من واشنطن وكانبيرا منتصف الشهر الماضي، بعدما أبرمت أستراليا اتفاقا مع الولايات المتحدة وبريطانيا (تحالف أوكوس)، تسبب في إلغاء صفقة قيمتها 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية التصميم.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصف قرار أستراليا إلغاء صفقة قيمتها 40 مليار دولار مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، بأنه "طعنة في الظهر".

