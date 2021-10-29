تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19810 طن تشمل: 100 طن رمل و13810 طن فوسفات و4500 طن ملح و1400 طن كلوريد الكاليسوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47245 طنا تشمل: 11164 طن قمح و9783 طن حديد و10500 طن خردة و660 طن خشب زان و1400 طن ابلاكاش و1680 طن صودا و4971 طن كلوريد ايثلين و6700 طن ذرة و1739 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 387 طنا.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 365 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات (بطاطا وبطاطس وخرشوف وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (كتان وبصل وبردقوش وبرسيم وشمر وفول وفول سودانى وليمون ونعناع وسمسم) و فواكه (بلح ورمان وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وفيتنام وإندونيسيا وسنغافورة والهند وألمانيا واليونان وبلجيكا وأمريكا وإنجلترا وباكستان والصين وكرواتيا وهونج كونج وسلوفينيا وسريلانكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 390 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1289 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132270 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 128266 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1333 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4434 شاحنة.