الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الخدمات النقابية» تنظم دورة تدريبية لإعداد قيادات نقابية وعمالية

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

انطلقت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخامسة في إطار برنامج "إعداد قيادات نقابية وعمالية"، وتنظمها دار الخدمات النقابية والعمالية، ويشارك فيها عدد من القيادات  النقابية والعمالية، ممثلين لنقابات (الضرائب العقارية، الاتصالات، السياحيين، الصيادين، نايل لينين جروب، ليوني وايرينج سيستم، غزل المحلة، النيل للمواد العازلة بيتونيل، العاملين بالإسعاف، العاملين بالقصر العيني الفرنساوي، موندليزا ايجيبت)، وذلك من محافظات (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، عزل المحلة، الدقهلية، بورسعيد، والسويس).

وتتضمن الدورة التدريبية، 5 جلسات على مدار يومين (الجمعة 29 أكتوبر، والسبت 30 أكتوبر)، حيث تتناول عدد من الموضوعات حول مبادئ العمل النقابي الديمقراطي داخل النقابات العمالية. 
وتتناول الجلسة الأولى للدورة التدريبية، قياس الأثر المرتجع للدورة التدريبية الرابعة، كما تتناول الجلسة الثانية هياكل وتشكيلات المنظمة النقابية، بينما تتناول الجلسة الثالثة الدفاتر والسجلات النقابية، وكذلك تتناول الجلسة الرابعة مبادئ العمل الجماعي الديمقراطي في النقابات، في حين تتناول الجلسة الخامسة مفهوم وأهداف الأدارة الاستراتيجية في العمل النقابي.
بينما تختتم الدورة، جدول أعمالها بمرحلة التقييم للدورة التدريبية، من حيث مدى أهميتها للمشاركين، وما حققته من أهداف سبق وضعها للدورة فضلا عن تقييم للمادة التدريبية المقدمة، وكذلك مدى ملائمة الأدوات التدريبية للمتدربين، وهل حققت توصيل المعلومة بشكل مبسط ومفهوم للجميع، ثم اقتراحات المتدربين لتطوير البرنامج بشكل عام. 

إعداد قيادات نقابية وعمالية دار الخدمات النقابية دورة تدريبية مبادئ العمل النقابي البرنامج التدريبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

«استراحات وكافتيريا وإضاءات حديثة».. تفاصيل «طريق الكباش» قبل افتتاحه بأيامٍ

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

«الصحة»: استمرار مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصة لتسويق 1000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسفية بالقدس القديمة

«إسرائيل بالعربية» توضح «سوء الفهم» حول أزمة أرشيف «الأهرام»