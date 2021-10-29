«الخدمات النقابية» تنظم دورة تدريبية لإعداد قيادات نقابية وعمالية

انطلقت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخامسة في إطار برنامج "إعداد قيادات نقابية وعمالية"، وتنظمها دار الخدمات النقابية والعمالية، ويشارك فيها عدد من القيادات النقابية والعمالية، ممثلين لنقابات (الضرائب العقارية، الاتصالات، السياحيين، الصيادين، نايل لينين جروب، ليوني وايرينج سيستم، غزل المحلة، النيل للمواد العازلة بيتونيل، العاملين بالإسعاف، العاملين بالقصر العيني الفرنساوي، موندليزا ايجيبت)، وذلك من محافظات (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، عزل المحلة، الدقهلية، بورسعيد، والسويس).

وتتضمن الدورة التدريبية، 5 جلسات على مدار يومين (الجمعة 29 أكتوبر، والسبت 30 أكتوبر)، حيث تتناول عدد من الموضوعات حول مبادئ العمل النقابي الديمقراطي داخل النقابات العمالية.

وتتناول الجلسة الأولى للدورة التدريبية، قياس الأثر المرتجع للدورة التدريبية الرابعة، كما تتناول الجلسة الثانية هياكل وتشكيلات المنظمة النقابية، بينما تتناول الجلسة الثالثة الدفاتر والسجلات النقابية، وكذلك تتناول الجلسة الرابعة مبادئ العمل الجماعي الديمقراطي في النقابات، في حين تتناول الجلسة الخامسة مفهوم وأهداف الأدارة الاستراتيجية في العمل النقابي.

بينما تختتم الدورة، جدول أعمالها بمرحلة التقييم للدورة التدريبية، من حيث مدى أهميتها للمشاركين، وما حققته من أهداف سبق وضعها للدورة فضلا عن تقييم للمادة التدريبية المقدمة، وكذلك مدى ملائمة الأدوات التدريبية للمتدربين، وهل حققت توصيل المعلومة بشكل مبسط ومفهوم للجميع، ثم اقتراحات المتدربين لتطوير البرنامج بشكل عام.