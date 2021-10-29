الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. 5 نجوم فى ضيافة «It’s Show time»

It’s Show time
It’s Show time

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج It’s Show time المُذاع عبر قناة cbc، مساء غد السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث في البداية المطرب الأردني عزيز مرقة عن آخر أعماله الموسيقية، وأبرزها أغنية "على وين رايحين" التي استلهمها من أزمة كورونا، وتعتبر أول فيديو كليب من إخراجه. كما يكشف عن تحضيراته لأغنية رومانسية بعنوان "بتحلوي بعيني"، واستعداده لإصدار عدد من الأغاني باللهجة المصرية، منها دويتو مع أحمد سعد.

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أيضا تتحدث النجمة التونسية دارين حداد عن آخر أعمالها الفنية، على رأسها فيلم تونسي بعنوان "الجاسوس"، ومسرحية "فيلم رومانسي" مع كاست مصري يضم عددا من النجوم. كما تسترجع دارين أغرب مواقفها مع فيلم "الفيل الأزرق"، وتجربة عملها مع المخرج مروان حامد. 

في نفس الحلقة يكشف نجم الراب "ويجز" عن كواليس أحدث أغنياته "كيفي كدا"، التي تعاون فيها مع فريق ديسكو مصر، و طرحها بطريقة الفيديو كليب، و كيف استلهم موضوع الأغنية من مشهد في فيلم "أبوعلي" لكريم عبدالعزيز.

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من جانبها، تتحدث الممثلة التونسية الشابة رشا بن معاوية عن أحدث أعمالها في الدراما، حيث قدمت أدوارا بارزة مثل دورها بمسلسل "بخط الإيد" وتشارك حاليا في مسلسل "إلا أنا" بحكاية "حكايتي مع الزمن" مع النجمة ميرفت أمين. كما تنتظر عرض فيلم "مربع برمودا" الذي تظهر فيه كضيف شرف وينتمي لنوعية الكوميديا.

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وأخيرا، تحل الفنانة هنا شيحة ضيفة خلال الحلقة أيضا لتتحدث عن الأصداء الجماهيرية على أعمالها الأخيرة، مثل مسلسل " فارس بلا جواز" مع النجم مصطفى قمر. 

وتكشف كواليس أعمالها الجديدة، مثل الفيلم الكوميدي "مربع برمودا"، وفيلم الدراما "النهاردة يوم جميل" الذي يتناول قضية الاغتصاب الزوجي.

تونس تحضير الفن المصرية مصري الأردن كريم

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