عرض فيلم تسجيلى عن استراتيجية الطيران المدنى بجناح مصر فى «2020 Expo Dubai»

تشارك وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالجناح المصري بمعرض «2020 Expo Dubai»، حيث عرضت فيلمًا تسجيليًا عن أحدث مستجدات قطاع الطيران المدني، فضلًا عن وجود شاشة تفاعلية يعرض عليها العديد من الخدمات واللوجستيات التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة، بالإضافة لعروض الطيران من وإلى دبى خلال فترة المعرض والأسعار الترويجية لعدد من الوجهات السياحية بمصر وبرامج سياحية تتناسب مع جميع الفئات.

وتشارك الوزارة وشركاتها في عدد من الأحداث والفعاليات والتى ستقام في الجناح المصري بـ Expo Dubai وتتنوع هذه الفعاليات من حلقات نقاشية وندوات واجتماعات رجال أعمال، وتتضمن عددًا من الموضوعات الخاصة منها الاستثمار في المطارات ودور المطارات الإقليمية في التنمية الاقتصادية لساحل البحر الأحمر ونحو طاقة مستدامة واستهلاك أقل للطاقة بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية في التدريب في مجال إدارة المطارات وخدمات الملاحة الجوية والتعاون مع دول الجوار.