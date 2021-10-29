توقيف مغنى الراب الأمريكى فيتى واب فى نيويورك

أوقفت الشرطة الفدرالية مغني الراب الأمريكي فيتي واب في نيويورك لأفعال لها صلة بالمخدرات، على ما كشف مصدر في الشرطة الجمعة.

وقامت عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بتوقيف الفنان البالغ من العمر 30 عامًا واسمه الأصلي وليام جونيور ماكسويل الثاني بعد ظهر الخميس، على أن يمثل أمام القضاء يوم الجمعة، بحسب المصدر عينه.

ونفّذت عملية التوقيف في محيط ملعب البايسبول "سيتي فيلد" في منطقة كوينز حيث غالبا ما تقام مهرجانات.

وكان من المفترض أن يحيي المغني عرضا في الموقع في سياق مهرجان "رولينغ لاود".

ولم تقدّم الشرطة أيّ توضيحات بشأن الاتهامات الموجهة إلى فيتي واب الذي اشتهر بأغنية "تراب كوين" سنة 2014.

وهي ليست المرّة الأولى التي يواجه فيها الفنان مشاكل مع القضاء. فقد أوقفته الشرطة سنة 2019 بتهمة الاعتداء على ثلاث عاملات في فندق. ووجّهت إليه تهمة القيادة في حالة سكر سنة 2017.

ويعتبر هذا الحادث ليس الأول، حيث أعلن موقع "تي أم زد" المهتم بأخبار المشاهير أن مغني الراب فيتي واب وهو نجم صاعد في موسيقى الهيب هوب أصيب عندما اصطدم بمركبة خلال استقلاله دراجته النارية في ببلدة باترسون وهي مسقط رأسه في نيوجيرسي.

وبث الموقع صورا من موقع الحادث بما يشمل صورة تظهر فيما يبدو فيتي واب، 24 عاما، وهو على الأرض بجوار دراجته النارية "سوزوكي" وصورة أخرى تظهر، فيما يبدو، مسعفين وهم يدفعون المغني على نقالة.

وقال لوي ستايلز الذي عمل مع فيتي واب على تويتر إن مغني الراب في حالة جيدة. ووضع صورة لفيتي واب وهو يبدو يقظا بينما كان يتلقى العلاج في غرفة في مستشفى فيما يبدو.

ولم يتسن الحصول على تعليق الشرطة في باترسون في نيو جيرسي كما لم يرد ممثلون عن فيتي واب واسمه الحقيقي ويلي ماكسويل على اتصالات هاتفية أو بريد الكتروني على الفور للحصول على تعليق.