الأمم المتحدة تدعو مجموعة العشرين لتوفير 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مجموعة العشرين والبلدان المانحة لتوفير 100 مليار دولار أمريكي كل عام للدول النامية، لمساعدتها في مواجهة مخاطر التغير المناخي.

وقال جوتيريش- في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- إن هناك مبادرة خاصة للعام القادم للدول النامية بما فيها الدول ذات الدخل المتوسط التي تطلب المساعدة، كما أن الدول لا يجب أن ترغم على الاختيار بين خدمة الديون أو خدمة شعوبها، معتبرًا في الوقت ذاته أن مجموعة العشرين هي الضمان الوحيد لمساعدة تلك الدول.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين القوى الكبرى وأعضاء مجموعة العشرين، وبين الدول النامية والدول المتطورة، موضحًا أن الهدف الأهم من وراء قمة العشرين هو إعادة الثقة عن طريق مواجهة الظلم وعدم المساواة، واتخاذ خطوات ملموسة لجلب هذه الثقة.

ولفت إلى أن هناك عدم مساواة في توزيع اللقاحات بين دول العالم، متابعًا: "كنت أدفع قادة العشرين لتوزيع اللقاح على كل الناس في كل مكان، وكانت المشاكل المرتبطة به تعود إلى الانقسام العالمي".

ونوه بأن الدول الغنية تحصل على الجرعة الثالثة، بينما 5% من الأفارقة حصلوا على التطعيم الكامل، وفي الشهر الماضي تم إطلاق استراتيجية شاملة لإيصال اللقاح إلى كل مكان، مضيفًا: "طالبنا دول العشرين بدعم هذه الاستراتيجية والتنسيق من أجل النجاح، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الجائحة بالنسبة للجميع في كل مكان".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الفقر يزيد من عدم المساواة بين الأفراد، وهو أمر غير مقبول أخلاقيًا، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي قام بإعطاء 650 مليون دولار للدول الفقيرة، ولكن دون توزيع عادل بين الدول الأكثر احتياجًا.