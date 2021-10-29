انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.