Xiaomi 11T.. «شاومى مصر» تعلن عن أحدث هواتفها بالسوق المصرية

أعلنت «شاومي مصر» عن أحدث هواتفها في السوق المصرية؛ سلسلة Xiaomi 11T، وهى: Xiaomi 11T، وXiaomi 11T Pro، وXiaomi 11Lite 5G NE، بالإضافة إلى الجهاز اللوحي المنتظر Xiaomi Pad 5.

جاء ذلك خلال حفل أطلق على مواقع التواصل الاجتماعي لشاومي مصر مع السوبر ستار تامر حسني.

وتأتي سلسلة Xiaomi 11T بمواصفات رائدة، مثل الكاميرا الخلفية بدقة 108 ميجابيكسل، و شاشة من نوع AMOLED بمعدل تحديث 120 هيرتز، ومجموعة جديدة من مزايا التصوير مثل وضع الفلوج VLOG والفيديو المزدوج Dual Video، ومعالج MediaTek Dimensity 1200-Ultra سرعة شحن 67 وات، أما النسخة البرو فتأتي بمعالج Snapdragon 888 مع تكنولوجيا شحن شاومي هيبرد بأسرع شحن في العالم 120 وات الذي يحقق شحن البطارية بالكامل في 17 دقيقة فقط.

مواصفات أحدث هواتف شاومي

وبدأت الحملة الدعائية بتعاون ليس بجديد مع سفير شاومي الميجاستار تامر حسني بأغنية جديدة وفيديو كليب تم عرضهما لأول مرة خلال حفل إطلاق سلسلة Xiaomi 11T

كما تأتي الأجهزة الجديدة بواجهة المستخدم الفريدة MIUI والشهيرة فى عالم الأندرويد بمزايا فريدة، وسرعة وسلاسة في الاستخدام اليومي. والمعروف عن هذه السلسلة أنها السلسلة المفضلة لمحبين شاومي.

مواصفات Xiaomi Pad 5

الأجهزة الجديدة متاحة للحجز المُسبق مع هدية قيّمة بداية من 28 أكتوبر، والتسليم يوم 7 نوفمبر.

كما نعلم أن أهم ما يميز شركة شاومي هو تقديم أقوى مواصفات بأفضل سعر، وعلى هذا الأساس أتت أسعار الأجهزة الجديدة.

هاتف Xiaomi 11T Pro

- النسخة الـ8 جيجابايت رام و128 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 8999 جنيها (حصري لدى فروع شاومي ستور).

- النسخة الـ8 جيجابايت رام و256 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 9999 جنيها (حصري لدى فروع شاومي ستور وجميع الموزعين المعتمدين).

- النسخة الـ12 جيجابايت رام و256 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 10999 جنيها (لدى فروع شاومي ستور وجميع الموزعين المعتمدين).

مع هدية حجز مسبق (mi watch lite) حتى نفاذ الكمية المخصصة للحجز.



هاتف Xiaomi 11T

- النسخة الـ8 جيجابايت رام و128 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 6999 جنيها (حصري لدى جوميا وفروع شاومي ستور).

- النسخة الـ8 جيجابايت رام و256 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 7699 جنيها (لدى فروع شاومي ستور وجميع الموزعين المعتمدين).

مع هدية حجز مسبق (mi watch lite) حتى نفاذ الكمية المخصصة للحجز.



هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE

- النسخة الـ6 جيجابايت رام و128 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 5899 جنيها (حصري لدى أمازون و فروع شاومي ستور).

- النسخة الـ8 جيجابايت رام و128 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 6299 جنيها (حصري لدى أمازون وفروع شاومي ستور).

- النسخة الـ8 جيجابايت رام و256 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 6799 جنيها (فروع شاومي ستور وكل الموزعين المعتمدين).



مع هدية حجز مسبق (Mi band 6) حتى نفاذ الكمية المخصصة للحجز.

وسيتم فتح الحجز المسبق لـXioami Pad 5 يوم 15 نوفمبر.

ويأتي Xiaomi Pad النسخة 6+256 بسعر 6666. ومع الاكسسوارات النسخة 6+256 بسعر 8888.