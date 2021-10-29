الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد القوافل الطبية المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا

محافظ بورسعيد يتفقد القوافل الطبية المتنقلة للتطعيم ضد كورونا

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الفرق الطبية المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بمسجد الشاطئ.

واطلع محافظ بورسعيد، على الإجراءات المتبعة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيدًا بجهود الفرق الطبية المتنقلة في تطعيم أكبر عدد من المواطنين، حيث انتقلت الفرق الطبية اليوم، إلى كنيسة "ماري مينا" بشارع الأمين، وكنيسة "أبي سيفين"، ومحيط مسجد مريم والشاطئ والمسجد الكبير ببورفؤاد.

والتقى المحافظ، عددًا من المواطنين، وناشدهم بأهمية الحصول على اللقاح، مشددًا على ضرورة الوعي واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحقق السلامة العامة، وعدم الالتفات للشائعات التي يبثها البعض.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة وفرت مراكز للتطعيم بجميع الأحياء للتيسير على المواطنين، كما يتم حاليًا تنفيذ قوافل طبية للتطعيم على أعلى مستوى للوصول إلى المواطنين في كافة الأنحاء.

محافظ قوافل بورسعيد فيروس كورونا

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