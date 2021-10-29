الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توجيهات جديدة من محافظ الشرقية بشأن المصروفات الدراسية

ممدوح غراب
ممدوح غراب

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2021، بالتشديد على وكيل وزارة التربية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عموم الإدارات التعليمية وكافة الجهات المعنية بالمنظومه التعليمية، بتنفيذ التكليفات التالية بكل دقة والتزام.

وتضمن الكتاب الدوري، ضروره التنسيق مع أولياء الأمور لحثهم على سداد المصروفات الدراسية، حرصًا على مستقبل أبنائهم، والتأكيد على أهميهة التواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لسداد المصروفات  للطلبة غير القادرين، ممن تم فحص حالتهم من خلال التضامن الاجتماعي أو بمعرفة أخصائي التربية الاجتماعية بالمدرسة.

ولفت إلى التأكيد على عدم إحراج أي طالب لم يقوم بسداد الرسوم الدراسية، وعدم إعلان الكشوف الخاصه بأسماء الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية بالمدرسة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على عدم طرد أي طالب أو طالبة من المدرسه لعدم سداد المصروفات الدراسية.

وأوضح أن هذه التكليفات تأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، وتوجيهات رئيس الجمهوريه بالارتقاء بالمنظومة التعليمية في كافة المنشآت التعليمية، وفي ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإزالة كافة المعوقات التي تواجه المنظومه التعليمية، وحرصًا على تقديم تعليم جيد.

طلاب تعليم التزام مجلس الوزراء دراسة محافظة كتاب طالب

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وائل لطفي

عدو الفساد

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