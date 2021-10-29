إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق أبو سمبل في أسوان

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بكمية من الأسماك، على طريق أبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية لهم.

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة تحرياتها لمعرفة أسباب الحادث.

وفي وقتٍ سابق، نجحت ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، من القبض على 4 أشخاص، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وأسلحة نارية.

وتلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يفيد بحيازة مجموعة من الأشخاص، كمية من المخدرات والأسلحة، وعلى الفور تم إجراء التحريات اللازمة وتحديد أماكنهم، وتوجهت القيادات الأمنية إلى المكان وتمكنت من القبض على 4 متهمين وبحوزتهم كمية من البانجو تزن (1.650) كيلوجرام، و(3.200) كيلوجرام حشيش، بالإضافة إلى (600) جرام أفيون، وسلاح أبيض.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.