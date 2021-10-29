فستان الجونة ومحمد سامي وزوجته.. أبرز تصريحات نجلاء بدر بـ«أسرار النجوم»

منذ ظهورها على "الريد كاربت" في مهرجان الجونة في دورته الخامسة أثارت ضجة كبيرة بسبب فستانها الذي ارتدته، وقادها إلى تصدر التريند، لتحل من جديد الفنانة نجلاء بدر، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، لتثير الجدل من جديد.

وترصد "الدستور" أبرز هذه التصريحات في سياق السطور التالية:-

بحب الراديو

أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن حبها الشديد للراديو، قائلًة: "انا بحب الاستماع إلى الراديو منذ طفولتي، اتربيت عليه، وتأثرت كثيرًا به، وبالتحديد صوت مذيعان لا أعرف اسم أي منهما حتى الآن، لكني بحبه وبحب اللي بيحب الراديو بحسه حاجة جميلة قوي".

المخرج محمد سامي

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها لن تكرر تجربة العمل مع المخرج محمد سامي في أي عمل من بطولة زوجته مي عمر، قائلًة: "لا أواجه أي مشكلة شخصية مع محمد سامي ومي عمر، لكني أرى العلاقات الشخصية تتدخل في الأمر، لأن المخرج سوف يكون متحيزا إلى زوجته داخل الأستوديو".

وأضافت: "اتفقت مع محمد سامي على عدة أمور قبل تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، لكني فوجئت بتحجيم دوري في المسلسل ورفض المخرج النقاش بأي شكل، رغم أنه المسئول عن حل مشاكل الممثلين".

فستان الجونة

قالت الفنانة نجلاء بدر: "غير مقتنعة بوجود أي مشكلة في الفستان الذي ظهرت به خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والانتقادات جاءت بسبب رؤية الناس الخاطئة لصدر الفستان".

وتابعت: "فستاني من تصميم "تمرازا"، وفريدة تمراز مصممة تمتلك فكر، وكانت تقصد وضع عين حورس مع 4 أهرامات، لنقل أفكارها، كما أن مثلث الصدر كان فوق طبقة من القماش الذي لم تظهره الكاميرات".

وأكدت: "الحكم على الفستان يعود إلى مفاهيم كل شخص وكيفية نظره إلى جسد المرأة، وهناك فساتين أكثر جرأة تظهر في الحفلات والأعمال الفنية، دون تعليق الأشخاص الآخرين".

وتابعت: “الفستان انتشر في كل المحال وتحول إلى موضة ولكن مش هيناسب كل الناس، ولو رجع بيا الزمن هلبس الفستان تاني”.

المصورون والصحفيون

قالت الفنانة نجلاء بدر، في تصريحاتها التي أثارت الجدل أمس: "المصورون كانوا متواجدين طوال الوقت بمهرجان الجونة لتصوير السجادة الحمراء، في حين كنت لا أجد الكثير من الكاميرات حولي داخل قاعات عرض الأفلام".

ولفتت إلى أن الصحفيين كانوا مهتمين بسؤالها عن فستانها الذي أثار الجدل في حفل الافتتاح، ولم يهتم أي منهم بالسؤال عن رأيها في الأفلام التي شاهدتها.