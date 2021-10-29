الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس هارب من أحكام قضائية فى عين شمس

حبس هارب
حبس هارب

قررت نيابة عين شمس، حبس هارب من أحكام قضائية من بينهما حكما بالسجن المؤبد، 4 أيام لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا جنايات "مخدرات" والصا در فيها (حكمين بالسجن المؤبد – حكم بالسجن 3 سنوات).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واعترف بانتحال أسماء مختلفة في محاولة لعدم التنفيذ عليه فى الأحكام المشار اليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة عين شمس حبس هارب من أحكام قضائية لسجن المؤبد الإجراءات القانونية

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عدو الفساد

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