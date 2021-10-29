الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسيفية بالقدس القديمة

اعتداءات الاحتلال
اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المواطنين عند مدخل المقبرة اليوسفية المحاذية لأسوار القدس القديمة، واعتقلت شابين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية صوب الأهالي، خلال مواجهات اندلعت في محيط المقبرة اليوسفية، ومنعت عائلات الموتى والمواطنين من دخولها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مناطق متفرقة في محافظة جنين، واندلعت مواجهات تركزت في قرية مثلث الشهداء وبلدة قباطية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل عدة في مثلث الشهداء، مضيفة أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال.

وفي سياق متصل، اقتحم الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت مناطق جبلية وسهل البلدة وشرع بعملية حفر وتفتيش واسعة وسط اندلاع مواجهات.

- الاحتلال يقرر مد خط مياه استيطاني يمر من أراضي المواطنين في الأغوار

من جانب آخر، وبالرغم من الإدانات الدولية، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بمد خط مياه استيطاني بين مستوطنتي "روتم" و"بقعوت" المقامتين على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن مد خط المياه سيؤدي للاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين في مناطق الفارسية، وعين الحلوة، ووادي الفاو، وسمرا، وإلى الغرب من مكحول، والحديدية، وسهل البقيعة الشرقي، لافتا إلى أن طول هذا الخط يزيد عن 12 كيلو مترا.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد الاتحاد الأوروبي، على أنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، وطالب الاتحاد إسرائيل بالتراجع عن خطوات طرح مناقصات من أجل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن تلك الخطوات الإسرائيلية تتعارض تماما مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات، وضمان الهدوء في المنطقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جاء ذلك عقب مطالبة 12 دولة أوروبية، أمس إسرائيل، على التخلي عن خطتها لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. 

الإحتلال الإسرائيلي اعتقال المقبرة اليوسفية اعتداءات القدس القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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