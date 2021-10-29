الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفي تقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات لتقليل الكثافات

طارق شوقي
طارق شوقي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لكافة المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وقال المركز، إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي من المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022، وأنه لم يتم السماح لأي مدرسة بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية، حيث يعتبر ذلك مخالفاً لتعليمات الوزارة، مُوضحةً أنه تم إصدار تعليمات بمنح السلطة الإدارية لمديري المديريات بكافة المحافظات بإيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حيث يمكن إتاحة تطبيق نظام الفترة الثالثة في حالة الضرورة القصوى فقط إذا تطلب الأمر.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

 

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