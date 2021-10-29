«تظاهرة حب» تستعد لاستقبال الرئيس السيسي في جلاسكو

أعلن مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية فى لندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، أنه تم التنسيق بين بيت العائلة المصرية فى لندن وجمعية الجالية المصرية فى اسكتلندا والجالية المصرية فى ديرهام ومانشستر وبرايتون والرابطة النوبية المصرية فى بريطانيا لعمل حفل استقبال للرئيس عبد الفتاح السيسي عند وصوله لحضور مؤتمر المناخ فى مدينة جلاسجو، والمقرر له يوم الأحد المقبل 31 أكتوبر.

وصرح رجب في بيان بأنه تم تشكيل لجنة للإشراف على جميع الاستعدادات التى شملت حجز الباصات والقطارات والطائرات وإحضار هدايا للمشاركين وهي عبارة عن (كابات وتى شيرتات وأعلام) من مصر، مؤكدًا أن كل هذا العمل يقوم على المجهودات الذاتية للمشاركين.

وأضاف أنه تم تجهيز ساوند سيستم وحجز الفنادق وتوزيع المسؤوليات على المشاركين، حيث من المقرر أن يغادر الأتوبيس مدينة لندن في السادسة صباحا فجر الأحد 31 أكتوبر، وذلك خلال رحلة تستغرق 8 ساعات ليكونوا في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي عند وصوله.

وقال الدكتور إسماعيل غيتة، رئيس الجالية المصرية فى اسكتلندا، إنه بجانب تنظيم استعدادات مشاركة الجالية في اسكتلندا تم التواصل مع الجهات الأمنية في اسكتلندا للتنسيق معهم في مكان الاستقبال وتوقيته وأيضا زيارة ميدانية للمكان للتأكد من استيعاب العدد القادم.

وأضاف إبراهيم هلهول وأحمد سيد حسين من الجالية المصرية في ديرهام: تولينا مسؤولية حجز الفنادق نظرا لقربها منها وحشد عدد من أبناء الجالية وتنظيم وصولهم لمقر استقبال الرئيس.

ومن مانشستر قال ربيع النحاس إننا نهتم بالاحتفال بزيارة الرئيس إلى بريطانيا لإظهار مدى حبنا وتأييدنا للوطن الأم وقمنا باستقباله في جميع زياراته السابقة.

وأشار شكرى نجيب من برايتون إلى أنه رغم وجودنا فى أقصى الجنوب واستقبال الرئيس السيسي فى اقصى الشمال إلا أن شبابنا الواعي بقيادة دافيد نور قاموا بالإعداد للمشاركة.

وقال عبدالله هلال نائب رئيس الرابطة النوبية المصرية فى بريطانيا إن الرابطة تحرص دائما على المشاركة فى هذه المناسبات العظيمة التي تنم عن حبنا للوطن الأم وتأييدنا للقيادة السياسية للإنجازات العظيمة التى تتم فى مصر.