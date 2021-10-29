«الدراسة العام المقبل».. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الدولية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من 90% من إنشاءات وتجهيزات جامعة القاهرة الدولية في مدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أنها ستكون على نفس النسق المعماري للحرم الجامعي الأم، مؤكدًا أنه من المقرر انطلاق الدراسة واستقبال الطلاب بها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2022 \ 2023، لتصبح أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر.

ودخلت جامعة القاهرة الدولية في مرحلة التشطيبات النهائية من دهان المباني والتجهيزات الفنية واللوجستية والتأثيث داخل المدرجات والمكاتب والمعامل المختلفة، والتي نفذتها الجامعة على أساس جامعة ذكية من الجيل الرابع حيث ستكون كافة المباني والمنشآت والحرم الجامعي مترابطة إلكترونيا وستكون الخدمات مرتبطة ببعضها البعض سواء التسجيل واختيار البرامج أو المواد وحتى دفع المصروفات والتواصل المباشر بين الأساتذة والطلاب مع بعضهما البعض ومع الإدارات المختلفة.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن جامعة القاهرة الدولية.

الالتحاق بالجامعة يتم عن طريق مكاتب التنسيق، وسيتم وضع اختبارات تعتمد على المهارات الشخصية وليس المجموع فقط.

من ضمن ما يميز الجامعة دمج التعليم مع التدريب، كما تعتمد الجامعة على التخصص الدراسي بشكل كبير، والتأهيل لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

يحصل خريج الفرع الدولي على شهادة معتمدة من جامعة القاهرة والجامعات الأجنبية المتعاقدة معها.

تقع جامعة القاهرة الدولية داخل مدينة 6 أكتوبر على مساحة 575 فدانًا على طريق وصلة دهشور.

يستهدف الفرع الدولي للجامعة الطلاب المتميزين محليًا ودوليًا، ليس فقط في مجال الدراسة والذي تعكسه نتائج الاختبارات، ولكن أيضًا الطلاب ذوي الطموح العالي والفضول العلمي والباحثين عن التميز والتفرد.

تقبل الجامعة الطلاب المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر لهم بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

الفرع الدولي للجامعة له شراكات مع عدة جامعات، منها جامعتي ولاية جورجيا وسانت فرانسيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة، وجامعة السوربون بفرنسا، وجامعة هامبرج بألمانيا، وجامعة ماسترخت بهولندا، وجامعة جياوتوينج وأكاديمية شنجهاي للعلوم بالصين، ومنظمة العمل الدولية.

ستكون هناك برامج جاهزة للتشغيل، مثل برامج الفيزياء المتقدمة، وعلوم الأرض، وعلوم القانون، والعلوم السياسية والاقتصادية، والعلوم المالية والإدارية، والعلوم الهندسية، والعلوم الإنسانية، والعلوم البيولوجية.

يتم قبول الطلاب بالفرع الدولي لجامعة القاهرة وفقًا لعدة مراحل وهي:

(مكتب التنسيق):

من تنطبق عليهم الشروط العامة للقبول بالجامعة التي يحددها مكتب التنسيق.

(طلب التحاق):

يتقدم الراغبين في الدراسة بالفرع الدولي بنموذج طلب الالتحاق بالفرع الدولي.

(نتائج الاختبارات):

تجرى اختبارات في المراحل السابقة GPA للعلوم التخصصية.

- المقابلة الشخصية أو الإلكترونية.