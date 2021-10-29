«الضرائب»: مركز كبار الممولين يعمل غدًا السبت

قالت مصلحة الضرائب، في بيان لها، أنه بناء على تعليمات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فقد تقرر قيام مركز كبار الممولين، بالعمل يوم السبت، الموافق 30 أكتوبر، في مواعيد العمل الرسمية، وذلك لتقديم الدعم الفني للممولين لتقديم إقرارات الضريبة على الدخل المقرر تقديمها في 31 أكتوبر والرد على استفساراتهم، وكذلك لاستقبال الشركات المنضمة حديثًا للمركز بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (501) لسنة 2021 بشأن ضم عدد 493 شركة من مأمورية ضرائب الشركات المساهمة القاهرة إلى مركز كبار الممولين.

أوضحت المصلحة، في بيان اليوم، أن المركز يقوم بشرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة لهذه الشركات وتسليمها الأكواد الجديدة الخاصة بها، وذلك تيسيرا عليهم ولإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم، مضيفًا أن المركز يقوم بتقديم الدعم الفنى للشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بهذه المنظومة.