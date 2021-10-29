«الشيوخ الأمريكي» يصوت لمنع «هواوي وزد تي» من الحصول على تراخيص جديدة

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، لصالح تشريع يمنع شركات مثل "هواوي تكنولوجيز" أو "زد تي إي كورب"، من الحصول على تراخيص جديدة للمعدات من الجهات التنظيمية.

وأقر مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، تشريع المعدات الامنة في أحدث جهد من الحكومة الأمريكية لتكبيل شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، بموافقة 420 عضوا مقابل رفض أربعة، ومن المقرر أن يحال التشريع الان إلى الرئيس الأمريكى جون بايدن لتوقيعه.

- تفاصيل التشريع

وسيحظر التشريع الجديد على لجنة الاتصالات الاتحادية فحص أو إصدار أي تراخيص معدات جديدة للشركات المدرجة على قائمتها لمعدات وخدمات الاتصالات التي تعتبر مصدر خطر على الأمن القومي.

وصنفت لجنة الاتصالات الاتحادية فى مارس الماضى، خمس شركات صينية على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بموجب قانون لعام 2019 يهدف لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية.