أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلاً وشديد البرودة في أخر الليل، خلال الـ 72 القادمة.

سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة وتكون رعدية في بعض الأحيان على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتشمل محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ومطروح والاسكندرية والدقهلية، وتبلغ فرص سقوطها من 30-50% اليوم الجمعة، وتكون فرصة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري 20%.

ويوم السبت تبلغ فرصة سقوط الامطار غزيرة ومتوسطة وتكون رعدية في بعض الاحيان على السواحل الشمالية وشمال الدلتا من 50-60%، بينما تبلغ فرص سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة الكبري على فترات متقطعة 30%، أما فرصة سقوط الامطار الخفيفة على فترات متقطعة على شمال الصعيد 20%.

فيما تبلغ فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، اليوم الأحد، على السواحل الشمالية وشمال الدلتا من 50-60%، وتستمر الأمطارالخفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا بنسبة 30%، بينما يشهد شمال الصعيد سقوط أمطار حفيفة على فترات متقطعة، بفرص تصل إلى 20%.

درجات الحرارة

تكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة كالآتي:القاهرة والوجه البحري تبلغ درجة الحرارة الكبرى الجمعة 30 درجة، بينما تصل الصغرى لـ19 درجة، بينما تنخفض السبت درجة الحرارة الكبرى بقيمة درجتين، لتبلغ 28 درجة، بينما ترتفع الصغرى إلى 20 درجة، وترتفع الأحد درجة واحدة لتبلغ 29 درجة مئوية، وتنخفض الصغرى إلى 19 درجة مئوية.

تبلغ درجة الحرارة الكبرى في شمال الصعيد يوم الجمعة 34 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة، بينما تنخفض الكبرى يوم السبت إلى 33 درجة، وتستقر الصغري على 19 درجة مئوية، وتسجل درجة الحرارة الكبرى الاحد 33 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.

في السواحل الشمالية تبلغ درجة الحرارة الكبرى يوم الجمعة 28 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية، وتنخفض الكبرى يوم الأحد بمقدار درجتين لتصل إلى 26 درجة وتسجل الصغرى 20 درجة مئوية، وترتفع الكبرى الاثنين بمعدل درجة واحدة لتسجل 27 درجة، بينما تسجل الصغرى 19 درجة.

أما في جنوب الصعيد فتسجل درجة الحرارة الكبرى يوم الجمعة والسبت 37 درجة، وتنخفض يوم الأحد، درجة واحدة، لتسجل 36 درجة مئوية، وتستقر الصغرى خلال الـ72 ساعة القادمة على 21 درجة مئوية.

وفي جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة الكبرى خلال الـ 72 ساعة القادمة 32 درجة مئوية، وتستقر الصغري على 23 درجة.