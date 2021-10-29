خلال أسبوع.. تنظيم 77 ندوة توعوية صحية بالإدارات التعليمية بالوادى الجديد

قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تم تنظيم 77 ندوة صحية توعوية خلال الأسبوع الثالث من العام العام الدراسي الجاري، ضمن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية للوقاية من الأمراض المعدية ومجابهة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية للوقاية منه وطرق التعامل الآمن لمنع انتشار العدوى.

وأوضح جمال حسن، أنه تم تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالتعاون مع مسؤول الصحة بقطاع تعليم المحافظة والإدارات التعليمية الخمس.

وفي سياق آخر.. شاركت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، في فعاليات مهرجان بطولة كرة القدم الخماسية لطلاب مدارس التربية السمعية والتربية الفكرية والدمج على مستوى الجمهورية بمدينة الإسكندرية، بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وشارك فيها وفد من إدارتي التعليم الإبتدائي والتربية الخاصة بالمديرية، ومجموعة من طلاب مدارس التربية الفكرية ومعلميها.