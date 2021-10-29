الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا الطريق الأوسطى لـ3 متوفين بعد وفاة مصابين

ضحايا الطريق الأوسطى
ضحايا الطريق الأوسطى

ارتفع عدد ضحايا الطريق الأوسطى لـ3 متوفين بعد وفاة مصابين، فيما يتلقى 10 آخرون العلاج بالمستشفى.

وشهد الطريق الدائري الأوسطي، أمس الخميس، حادثا بشعا عندما لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون في حادث، إثر اصطدام سيارة ميكروباص ببوابة تحت الإنشاء.

وكانت غرفة عمليات المرور قد تلقت  إشارة من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطى بالشيخ زايد، مفادها وقوع حادث ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص قادمة من مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة في طريقها إلى المنوفية ببوابة عبور السيارات "الكارتة".

وأسفر الحادث عن مصرع شخص على الفور وإصابة 12 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة وإيداع الجثة المشرحة، ولكن توفى شخصان من المصابين بالطوارئ بسبب خطورة حالتهما.

الطريق الاوسطي 3 متوفين مصابين 10 آخرون العلاج

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وائل لطفي

عدو الفساد

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